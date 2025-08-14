Была сладкоежкой: какой десерт обожала покойная королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Associated Press

Монарх не была такой известной гурманкой, как ее внуки, особенно принц Уильям, но у нее все же были свои любимые блюда.

По словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, который на протяжении 11 лет готовил завтраки, обеды и ужины для Елизаветы II и ее семьи, обычно она предпочитала блюда традиционной британской и французской кухни.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Но больше всего королева Елизавета любила шоколадные десерты.

Даррен Макгрейди рассказал, что один шоколадный десерт произвел такое впечатление на королеву, что она нарушила одно из своих правил относительно него.

Во время одной из поездок в Австралию ее пригласили на званый ужин в Дом правительства в Мельбурне, и к ее сотрудникам обратились с просьбой рассказать, что ей нравится: и, конечно же, они сказали, что королева обожает шоколад.

«Когда она вернулась, — рассказал Даррен, — она привезла с собой рецепт. Они приготовили ей блюдо под названием „шоколадная маркиза“, и королеве оно так понравилось, что она попросила рецепт — она никогда этого не делала! Она хотела, чтобы повара на кухне приготовили это блюдо и включили его в меню, чтобы она могла подать его и своим гостям», — вспоминает шеф, пишет Hello!.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Не секрет, что покойная королева очень любила шоколад и все, что с ним связано. Она выбирала все, что мы добавляли в меню, где был шоколад, особенно шоколадный пирог».

Кстати, шоколад любит и внук королевы — принц Уэльский Уильям. Ранее мы рассказывали, какой любимый десерт у его жены — принцессы Кейт.