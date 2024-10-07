Была смущенной без Гарри: эксперт по языку тела проанализировала появление Меган Маркл на гала-вечере

На дорожке Меган появилась вместе со своей подругой Келли Макки Зайфен, соучредительницей Альянса мам, и надела красное платье Сarolina Herrera, которое уже носила ранее в сочетании с красными босоножками Aquazzura.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала выход герцогини Сассекской на дорожку. Она сказала, что Меган производила впечатление "застенчивой" и "скромной", когда ее сфотографировали одну на мероприятии. И что она выглядела "потерянной" без принца Гарри, который, как известно, был в это время с визитом в Южной Африке.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Для уверенной в себе женщины, привыкшей к камерам и красным дорожкам, она благодарна за возможность увидеть и присоединиться к своей подруге здесь. Ритуал языка тела, которому она следует, кажется, намеренно сигнализирует о ее текущем состоянии, поскольку Гарри отправился в свой сольный тур", - говорит госпожа Джеймс в комментарии Daily Mail. "Меган демонстрирует признаки застенчивости и даже стеснительности, а также подсознательное желание, чтобы кто-то взял на себя роль лидера вместо Гарри, как будто она каким-то образом теряется без него на красной дорожке или хочет показать, что чувствует себя более уязвимой и по-девичьи игривой, чем обычно".

На кадрах видно, как Меган нервно шевелила пальцами, проходя по красной дорожке, а фотографы выкрикивали ее имя.

Также эксперт сказала, что Маркл положила свою руку под руку своей подруги, что означает, что она позволяет другому человеку взять на себя инициативу. А когда фотографы попросили женщин улыбнуться, Меган снова подошла к своей подруге сзади, изображая застенчивость или смущение, прижимая голову близко к голове подруги. Вместе они улыбнулись камерами и получили одобрительное "О!" от фотографов.

Келли Макки Зайфен и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, для этого выхода Меган Маркл выбрала платье, которое надевала ранее на гала-вечер в Нью-Йорке в 2021 году, посвященный военным в канун Дня ветеранов в США и Дня перемирия в Великобритании.

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