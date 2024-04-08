Была стильной: как выглядела принцесса Диана, когда работала в детском саду

Принцесса Диана с первых дней своих отношений с наследником британского престола была в центре внимания. Хотя внимание это очень не любила.

На этом фото 19-летняя леди Диана Спенсер покидает свою квартиру в Пимлико 12 ноября 1980 года. Она одета в белую рубашку с высоким воротником, кардиган с принтом оленей, черную юбку длины ниже колен в тонкую полоску и обута в высокие кожаные сапоги. В руках будущая принцесса несла сумку от Chanel, у нее на лице был легкий макияж, в ушах серьги-кольца, а взгляд она немного опустила вниз, будто смущаясь фотокамер. Спустя много лет после гибели Дианы стало известно, что этот ее фирменный взгляд – ни что иное, как неловкость принцессы перед публикой, так как Диана очень не любила быть в центре внимания.

Принцесса Диана, 1980 год, Лондон / Фото: Getty Images

В ноябре 80-го года прессе стало известно о том, что принц Чарльз планирует объявить о помолвке с леди Дианой Спенсер. Букингемский дворец тогда заявил, что "нет ничего неизбежного, и помолвка — это чистая спекуляция". Но, как мы уже знаем, Чарльз сделал предложение Диане 6 февраля, а публично о помолвке пары было объявлено 24 февраля 1981 года.

Напомним, ранее мы показывали вам, как выглядела принцесса Диана, когда работала няней в Лондоне.

19-летняя принцесса Диана в детском саду "Молодая Англия" в Пимлико / Фото: Getty Images

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