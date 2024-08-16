Была стильной: как выглядела принцесса Диана за несколько месяцев до трагической аварии

Принцесса Диана любила носить джинсы и выглядела в них очень стильно.

Как-то мы уже собирали для вас 6 образов принцессы Уэльской, актуальных и сегодня. Диана славилась тем, что в повседневной жизни не отличалась от своих сверстниц того времени. Многих ее образы вдохновляли.

Помимо любви к классическим синим джинсам, которые принцесса сочетала с рубашками, блейзерами, удобными лоферами или высокими сапогами, носила принцесса и белые джинсы-скинни.

Принцесса Диана, май 1997 года / Фото: Getty Images

Это фото было сделано в мае 1997 года, за несколько месяцев ее трагической смерти. Принцесса Уэльская была тогда запечатлена возле оздоровительного клуба "Челси-Харбор" в Лондоне. На ней был удлиненный полосатый джемпер, белые джинсы-скинни и голубые замшевые мокасины. В руках принцесса несла кожаную коричневую сумку и ракетку для тенниса, а под мышкой держала свежую прессу.

Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, которые были получены в автомобильной аварии в туннеле Pont de l'Alma в Париже. Недавно мы показывали вам фото, как выглядит остров, где похоронена принцесса.

Остров на территории Элторп-Хаусе, где похоронена принцесса Диана / Фото: Getty Images

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