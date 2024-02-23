Была стройной и с другим цветом волос: как выглядела во время беременности королева Летиция

Сегодня вспоминаем, как выглядела во время беременности королева Испании Летиция.

У Летиции и ее мужа короля Филиппа VI двое взрослых дочерей. Старшая принцесса Леонор – будущая королева Испании – родилась в октябре 2005 года, а ее младшая сестра инфанта София – в апреле 2007 года.

На этом фото Летиция запечатлена в Мадриде в октябре 2005 года за несколько недель до ее первых родов. Ее дочь Леонор родилась 31 октября. Как видите, у королевы был не очень большой живот даже на девятом месяце, и она оставалась такой же стройной.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

А это фото было сделано во время церемонии вручения премии Его Королевского Высочества принца Фелипе за "Сохранение биоразнообразия" в Фонде BBVA в Мадриде. Летиция подчеркнула живот платьем в цветочный принт и надела пальто цвета марсала.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как менялась внешность королевы Летиции и, какие пластические операции она делала.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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