Первая встреча с Кейт Миддлтон: Меган Маркл рассказала, что ее шокировало

Благодаря сериалу Netflix "Меган и Гарри" мы узнали, какой была одна из первых встреч Меган Маркл с принцем и принцессой Уэльскими.

В фильме, первые три серии которого появились вчера, принц Гарри и его супруга Меган решили рассказать свою историю любви и жизни в британской королевской семье.

Принцесса Кейт и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Меган подробно рассказала и о знакомстве с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Для нее было удивительно, что королевская пара соблюдает всю формальность не только на публике, но и за закрытыми дверями.

"Когда пришли принц Уильям и Кейт, и я впервые встретила ее, они пришли на ужин. Помню, я была в рваных джинсах и босиком. И я ее обняла во время приветствия", - вспоминает Меган.

"И я очень быстро начала понимать, что формальности снаружи выполняются и внутри семьи", - сказала герцогиня о многочисленных правилах этикета, которым следовала королевская семья.

Меган призналась, что искренне думала, что все эти формальности и протокол – для публики, а когда членов семьи не видят камеры, они обычные люди и ведут себя соответственно. "Эта формальность распространяется на обе стороны. И это было для меня удивительно", - призналась герцогиня Сассекская.

Принцесса Кейт и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Не секрет, что отношения между Кейт и Меган не сложились хорошо. Но, вероятно, подробнее герцогиня расскажет об этом в следующих сериях их сериала.

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