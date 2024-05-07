Была уважаемой невесткой: почему королева Елизавета II тепло относилась к Саре Йоркской

Сара Фергюсон и принц Эндрю прожили в браке десять лет и развелись в 1996 году, но в 2008-м снова начали жить вместе.

По словам королевского биографа Эндрю Лоуни, Сара привнесла стабильность в жизнь среднего сына королевы Елизаветы II – принца Эндрю, который к тому же, был ее любимым сыном.

Сара Йоркская с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

"Ее покойное Величество была "действительно благодарна" за то, что Ферги была в его жизни", - говорит эксперт.

Принц Эндрю и Сара начали встречаться в 1985 году, поженились в 1986 году, официально расстались в 1992 году и развелись в 1996 году. После развода Сара перестала посещать семейные мероприятия, такие как Рождество в Сандрингеме или служба на Пасху. Хотя, как пишет express.co.uk, ссылаясь на источник, королева Елизавета ценила ее важную роль в воспитании ее внучек - принцесс Беатрис Евгении.

Сара Йоркская с дочерьми - принцессами Беатрис и Евгенией в день коронационного концерта в честь короля Чарльза III / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

В 2023 году, уже после смерти королевы, король Чарльз III снова пригласил Сару Йоркскую принять участие в службе на Рождество в Сандрингеме, а в этом году она появилась на пасхальной службе.

Сара Йоркская на рождественской службе в 2023 году / Фото: Getty Images

Говорят, Сара Йоркская дала обещание королеве Елизавете II перед смертью, что будет поддерживать ее сына и дальше. Экс-супруги, напомним, продолжают жить под одной крышей в Royal Lodge и у них даже есть один особенный ритуал.

Читайте также: