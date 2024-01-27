Была в белом пальто: княгиня Шарлин посетила важный праздник в Монако - сожжении лодки Святой Девоты

Мероприятие - одна из древнейших традиций Княжества. День святой Девоты отмечается ежегодно 26 и 27 января.
В рамках празднования князь Альберт II, княгиня Шарлин и двое их детей принцесса Габриэлла и принц Жак посетили церемонию сожжения лодки, состоявшуюся на набережной в Монако.
Святая Девота — национальный праздник в Монако. А сама Святая Девота является покровителем правящего в Монако рода Гримальди и считается, что защищает княжество в плохие времена.
Для празднования Шарлин надела элегантное белое пальто с двубортными пуговицами. Также на княгине были серьги с жемчуга, замшевые сапоги, высокие кожаные перчатки и шарф.
На публику она вышла на следующий день после своего дня рождения, ей исполнилось 46 лет. По случаю праздника дворец опубликовал портрет Шарлин, для которого было выбрано довольно странное фото.
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