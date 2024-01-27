Была в белом пальто: княгиня Шарлин посетила важный праздник в Монако - сожжении лодки Святой Девоты

Мероприятие - одна из древнейших традиций Княжества. День святой Девоты отмечается ежегодно 26 и 27 января.

В рамках празднования князь Альберт II, княгиня Шарлин и двое их детей принцесса Габриэлла и принц Жак посетили церемонию сожжения лодки, состоявшуюся на набережной в Монако.

Княгиня Шарлин с мужем и детьми / Фото: Getty Images

Святая Девота — национальный праздник в Монако. А сама Святая Девота является покровителем правящего в Монако рода Гримальди и считается, что защищает княжество в плохие времена.

Для празднования Шарлин надела элегантное белое пальто с двубортными пуговицами. Также на княгине были серьги с жемчуга, замшевые сапоги, высокие кожаные перчатки и шарф.

Княгиня Шарлин с детьми / Фото: Getty Images

На публику она вышла на следующий день после своего дня рождения, ей исполнилось 46 лет. По случаю праздника дворец опубликовал портрет Шарлин, для которого было выбрано довольно странное фото.

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