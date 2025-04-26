Была в черной кружевной мантильи: королева Летиция посетила прощание с Папой Римским

Король Испании Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

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Король Испании Филипп VI и королева Летиция прибыли на похороны Папы Франциска, которые проходят на площади Святого Петра в Ватикане. Как и другие монархи и политические лидеры стран, они придерживались дресс-кода и были облачены во все черное.

Король надел костюм, а королева, отдала предпочтение платью миди с рукавами три четверти. Ее наряд также украшала небольшая бахрома и драгоценная брошь с бриллиантами и жемчугом. Как истинная католичка, свое уважение к понтифику она выразила также покрыв голову черной кружевной мантильей — этот аксессуар имеет глубокие корни в истории испанского католического протокола.

Король Испании Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

Чтобы завершить образ, королева надела черные колготки — обязательный элемент для таких официальных траурных мероприятий, и туфли на низком каблуке. В руке она несла небольшую сумку, а ее макияж был сдержанным и лаконичным.

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Во время церемонии прощания пара сидела рядом с президентом Америки Дональдом Трампом и первой лдеи Меланией Трамп.

Президент США Дональд Трамп, Мелания Трамп, президент Эстонии Алар Карис, король Испании Филипп VI, королева Испании Летиция / © Getty Images

Также среди тех, кто прибыл попрощаться с Папой Франциском были президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская / © Getty Images