- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 1 мин
Была в черной кружевной мантильи: королева Летиция посетила прощание с Папой Римским
На траурной церемонии королева продемонстрировала свое уважение покойному понтифику.
Король Испании Филипп VI и королева Летиция прибыли на похороны Папы Франциска, которые проходят на площади Святого Петра в Ватикане. Как и другие монархи и политические лидеры стран, они придерживались дресс-кода и были облачены во все черное.
Король надел костюм, а королева, отдала предпочтение платью миди с рукавами три четверти. Ее наряд также украшала небольшая бахрома и драгоценная брошь с бриллиантами и жемчугом. Как истинная католичка, свое уважение к понтифику она выразила также покрыв голову черной кружевной мантильей — этот аксессуар имеет глубокие корни в истории испанского католического протокола.
Чтобы завершить образ, королева надела черные колготки — обязательный элемент для таких официальных траурных мероприятий, и туфли на низком каблуке. В руке она несла небольшую сумку, а ее макияж был сдержанным и лаконичным.
Во время церемонии прощания пара сидела рядом с президентом Америки Дональдом Трампом и первой лдеи Меланией Трамп.
Также среди тех, кто прибыл попрощаться с Папой Франциском были президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.