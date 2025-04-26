Была в длинном платье и с тростью: королева Сильвия пришла попрощаться с Папой после операции на ноге

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия / © Associated Press

Реклама

Папа Франциск — первый латиноамериканский понтифик и лидер около 1,4 миллиарда католиков — умер в возрасте 88 лет 21 апреля, в Пасхальный понедельник.

26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане прошла траурная церемония, на которой собралось около 200 тысяч людей, чтобы почтить его память. Среди почетных гостей мессы были главы государств, а также монархи.

© Associated Press

Швецию на траурном мероприятии представлял король Карл XVI Густав и его жена королева Сильвия. Оба были в традиционных траурных нарядах — король надел черный костюм и галстук, а вот Сильвия была в черном длинном платье с рукавами и длинной кружевной мантильи, которой покрыла голову. Также королева надела несколько украшений, а вместо туфель отдала предпочтение удобным лоферам.

Реклама

Также можно заметить, что Сильвия с тростью. Вероятно, королеве еще трудно ходить после ее недавней операции на стопе, которая была связана с вальгусной деформацией первого пальца.