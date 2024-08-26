Была в оттенках зеленого: королева Максима с семьей посетила гонки "Формулы-1"

25 августа король Нидерландов Виллем-Александр, его жена королева Максима, а также их средняя дочь принцесса Алексия посетили Гран-при Нидерландов "Формулы-1" на трассе Зандворт. Также с ними на этом спортивном мероприятии появился племянник - 20-летний граф Клаус-Казимир - сын принца Константина и принцессы Лаурентин.

Королева Максима, король Виллем-Александр, принцесса Алексия и граф Клаус-Казимир / Фото: Getty Images

Семья хорошо провела время, позировала фотографам, а также наблюдала за гонкой. Королева на мероприятие надела наряд в зеленых оттенках, который включал легкие шифоновые брюки в тропический принт с завязками, а также свободный топ.

Образ Максимы дополнили босоножки от Valentino на плетеной танкетке, сумка на длинном ремешке, а также оливковый плащ-кейп от Zeus+Δione с цветочным рисунком. Особо оригинальными в образе были украшения, которые она выбрала - королева известна любовью к креативным изделиям в цветочной стилистике. В этот раз она надела серьги в виде больших калл от бренда Cult Gaia.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Это появление семьи на публике состоялось после того, как стало известно, что совсем скоро 19-летняя принцесса Алексия начнет учебу в Университетском колледже Лондона, чтобы изучать науку и инженерию для социальных изменений. Вероятно, эти соревнования были одним из последних публичных мероприятий, которые она посетила перед тем как уедет.

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