Была в платье и белой фате: как выглядела Уоллис Симпсон в день своей первой свадьбы

В 1916 году 20-летняя Бесси Уоллис Уорфилд познакомилась с Эрлом Уинфилдом Спенсером-младшим - летчиком ВМС США - во время визита к своей кузине. Они поженились в Балтиморе 8 ноября того же 1916 года. На невесте в день свадьбы было белое пышное платье и фата. Ее наряд был дополнен букетом.

Уоллис Симпсон / Фото: Getty Images

Однако брак пары не был счастливым - Спенсер оказался зависимым от алкоголя человеком с тяжелым характером. Пара пробыла в браке 11 лет, но постоянно сходилась и расходилась, а также жила в разных странах. Середину 20-х годов Уоллис провела в Азии, где пробыла больше года. К сентябрю 1925 года она и ее муж вернулись в Соединенные Штаты, хотя и жили раздельно. Их развод был оформлен 10 декабря 1927 года.

Затем Уоллис вышла замуж за Эрнеста Симпсона, который развелся со своей первой женой ради нее. Однако брак закончился разводом. Затем женщина встретила короля Эдуарда VIII, который ради нее отрекся от престола и стал носить титул герцога Виндзорского.

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