Была в платье в цветочный принт: Джилл Байден сфотографировали с маленьким внуком

Президента Джо Байдена сфотографировали, когда он и его супруга Джилл шли к борту Marine One, чтобы отправится в свою загородную президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид на длинные праздничные выходные - 4 июля в США празднуется День независимости.

Джилл Байден с мужем и внуком / Фото: Associated Press

Вместе с президентом и первой леди был их внук Бо. Малыш является сыном Хантера Байдена и Мелиссы Коэн, а назвали малыша видимо в честь старшего сына Джо Байдена - Джозефа Робинетта "Бо" Байдена III, который умер от рака в 2015 году.

Для перелета первая леди выбрала платье миди в крупные синие цветы, темно-синий стильный тренч и удобные эспадрильи черного цвета и с плетеной подошвой.

Джилл Байден с мужем и внуком / Фото: Associated Press

Образ она дополнила укладкой и несколькими украшениями. Президент же как всегды был в темно-синем костюме, но в этот раз без галстука.

Джилл Байден с внуком / Фото: Associated Press

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