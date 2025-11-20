- Дата публикации
Была в серьгах королевы Елизаветы II: роскошный вечерний образ принцессы Уэльской на Королевском варьете-шоу
Принцесса Уэльская посетила вчера вместе с мужем Королевское варьете-шоу в лондонском Альберт-холле и произвела фурор своим роскошным вечерним образом.
На вечере Кейт появилась в бархатном платье изумрудного оттенка от Talbot Runhof с открытыми плечами и линией декольте. Образ принцессы дополнял золотой клатч Jenny Packham, обула темно-зеленые бархатные туфли на каблуках от Manolo Blahnik и изюминкой ее образа стали серьги-люстры с бриллиантами от Greville и браслет-чокер королевы Марии.
Серьги, которые в этот вечер носила Кейт особенные, их королева Елизавета II получила в качестве свадебного подарка. Кейт надевала их несколько раз, последний раз — в июле прошлого года во время государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги в Великобританию.
Украшение созданное домом Cartier в период с 1918 по 1929 год, выполнены они в стиле ар-деко с бриллиантами современной огранки в платиновой оправе. Они были завещаны королеве-матери ее подругой Маргарет Гревилл в 1942 году вместе со многими другими украшениями, а затем преподнесены королеве Елизавете II в качестве свадебного подарка в 20 ноября 1947 года.
Возможно, Кэтрин неспроста надела эти серьги именно в преддверии годовщины свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа.