Была в строгом классическом наряде: Мелания Трамп посетила памятное мероприятие в Пентагоне

Мероприятие проводилось в Национальном мемориале жертвам терактов 11 сентября. В этом году исполнилось 24 года со дня тех страшных событий, унесших жизни почти 3000 человек.

Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп появилась вместе с мужем-президентом на мероприятии, которое проводилось в Пентагоне и было посвящено 24-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

55-летняя Мелания надела строгое черное платье-рубашку и в очередной раз продемонстрировала урок утонченной и элегантности. Наряд был длины миди имел рукава до локтя и ворот.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Талию Трамп подчеркнула широким поясом с пряжкой, а также дополнила образ лаконичными серьгами с бриллиантами, туфлями из змеиной кожи на высоких шпильках и солнцезащитными очками.

Волосы первой леди были уложены в лаконичную, но идеальную прическу.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Также Дональд Трамп публично поцеловал руку жене. В последнее время Трампы стали часто проявлять чувства друг к другу на публике, хотя ранее вели себя более сдержано.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Также супруги все время держались за руки.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

