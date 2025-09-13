- Дата публикации
Была в строгом классическом наряде: Мелания Трамп посетила памятное мероприятие в Пентагоне
Мероприятие проводилось в Национальном мемориале жертвам терактов 11 сентября. В этом году исполнилось 24 года со дня тех страшных событий, унесших жизни почти 3000 человек.
Первая леди США Мелания Трамп появилась вместе с мужем-президентом на мероприятии, которое проводилось в Пентагоне и было посвящено 24-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
55-летняя Мелания надела строгое черное платье-рубашку и в очередной раз продемонстрировала урок утонченной и элегантности. Наряд был длины миди имел рукава до локтя и ворот.
Талию Трамп подчеркнула широким поясом с пряжкой, а также дополнила образ лаконичными серьгами с бриллиантами, туфлями из змеиной кожи на высоких шпильках и солнцезащитными очками.
Волосы первой леди были уложены в лаконичную, но идеальную прическу.
Также Дональд Трамп публично поцеловал руку жене. В последнее время Трампы стали часто проявлять чувства друг к другу на публике, хотя ранее вели себя более сдержано.
Также супруги все время держались за руки.