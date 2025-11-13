Была в центре внимания: сестра короля Испании сходила на блошиный рынок

Инфанта Елена / © Getty Images

Королевская особа посетила открытие блошиного рынка Nuevo Futuro в Galería de Cristal Дворца Сибелес в Мадриде. Инфанта привлекла внимание публики своим внешним видом и поведением.

Елена была одета в который клетчатый жакет, брюки, а в руках держала небольшую кожаную черную сумку с бежевыми ручками от Prada. На груди у инфанты была пришпилена цветочная брошь, также Елена надела несколько разнообразных украшений на шею. А образ завершила синей шляпой с тонкой лентой и выразительным макияжем на лице.

Инфанта Елена / © Getty Images

На мероприятии инфанта любезно общалась с публикой, фотографировалась, разговаривала и приветствовала рукопожатиями.

Тем временем, напомним, король Филипп VI и королева Летиция все еще находится с визитом в Китае. Вчера Их Величества посетили университет, где студенты изучают испанский язык.