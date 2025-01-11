Была в военной форме: испанская принцесса Леонор посетила город Кадис, перед отправкой в круиз

Это обучени - возможность погрузиться в морскую дисциплину и в то же время пойти по стопам предыдущих поколений ее семьи, которые также плавали на этом историческом судне.

10 января наследная принцесса Испании Леонор посетила мэрию Кадиса вместе с остальными курсантами с учебного судна "Хуан Себастьян де Элькано". Их приветствовал мэр города Бруно Гарсия.

Во время визита принцесса расписалась в Книге почета городского совета. Позже утром кронпринцесса и ее сокурсники посетили военно-морскую школу, а затем церковь Девы Кармен в Сан-Фернандо.

Принцесса Леонор отправится в учебный круиз в рамках своего военного образования, который начнется уже сегодня - 11 января 2025 года и завершится в июле в Нью-Йорке.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

На мероприятие отправки в круиз прибудут также родители девушки - король Филипп и королева Летиция. Они прибудут из Мадрида, где были где были заняты выполнением своих королевских обязанностей, в частности на этой неделе провели прием, на котором приветствовали дипломатический корпус, аккредитованный в Испании.

Во время круиза принцесса Леонор и ее одногруппники посетят шесть испанских городов и шесть стран, включая Бразилию, Чили, Перу, Колумбию, Доминиканскую Республику и США. О том что принцесса отправится в шестимесячный круиз было сообщено еще в декабре 2024 года

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