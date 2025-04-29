ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

Была в желтом пальто и жемчугах: королева Елизавета II выглядела великолепно на свадьбе Кейт и Уильяма

Королева Елизавета II была счастлива, когда женился ее внук принц Уильям. Его свадьба с Кейт Миддлон дала старт многим другим королевским свадьбам.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма

Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма / © Associated Press

В этот теплый день, 29 апреля 2011 года, королева Елизавета II появилась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в желтом пальто без воротника и соответствующей шляпе в тон. У нее на груди была пришпилена брошка в виде бриллиантового банта True Lovers, принадлежавшая ранее ее бабушке королеве Марии.

Известно, что брошь была создана в 1932 году, когда королева Мария приобрела ее у ювелирного дома Garrard. Ранее Елизавета II надевала эту брошь на свадьбу своей младшей сестры, принцессы Маргарет, в 1960 году.

Королева Елизавета II и принц Филипп / © Associated Press

Королева Елизавета II и принц Филипп / © Associated Press

Также королева была в своих любимых жемчужные украшениях — колье и серьгах, у нее была прическа и макияж на лице, в руках она держала молочно-белую сумку своего любимого бренда Launer, а на руках были перчатки.

Ранее мы рассказывали, что сказала королева Елизавета II после свадьбы Кейт и Уильяма своему мужу принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому.

Кэрол Миддлтон, королева Елизавета II и Камилла / © Associated Press

Кэрол Миддлтон, королева Елизавета II и Камилла / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie