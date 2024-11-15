Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Была вместо Камиллы: кто эта тайная спутница короля Чарльза, которая посетила с ним премьеру фильма

Была вместо Камиллы: кто эта тайная спутница короля Чарльза, которая посетила с ним премьеру фильма

Король Чарльз III на пути на премьеру фильма "Гладиатор II" с помощником личного секретаря монарха / Фото: Getty Images

На днях король Чарльз III посетил премьерный показ фильма "Гладиатор II" в Лондоне.

Супруга монарха по рекомендации врачей отказалась от участия в мероприятии, чтобы восстановиться после инфекции легких. Вместо Камиллы короля сопровождала другая особа, что привлекло внимание публики. Кто же она?

Король Чарльз III на пути на премьеру фильма
Король Чарльз III на пути на премьеру фильма "Гладиатор II" с помощником личного секретаря монарха / Фото: Getty Images

Как пишет издание Hello! таинственным спутником короля, когда он прибыл на машине на премьеру фильма была помощница его личного секретаря сэра Клайва Олдертона, он работает на Чарльза и Камиллу с 2015 года.

Король Чарльз на премьере
Король Чарльз на премьере "Гладиатор II" / Фото: Getty Images

Напомним, накануне вечером король и королева провели прием в Букингемском дворце. Он был организован в честь столетия благотворительной организации Film and TV покровителем которой является монарх.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также:

76 лет! Сегодня день рождения празднует король Чарльз ІІІ 

76 лет! Сегодня день рождения празднует король Чарльз ІІІ 

Похожие темы:

Следующая публикация