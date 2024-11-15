Была вместо Камиллы: кто эта тайная спутница короля Чарльза, которая посетила с ним премьеру фильма

На днях король Чарльз III посетил премьерный показ фильма "Гладиатор II" в Лондоне.
Супруга монарха по рекомендации врачей отказалась от участия в мероприятии, чтобы восстановиться после инфекции легких. Вместо Камиллы короля сопровождала другая особа, что привлекло внимание публики. Кто же она?
Как пишет издание Hello! таинственным спутником короля, когда он прибыл на машине на премьеру фильма была помощница его личного секретаря сэра Клайва Олдертона, он работает на Чарльза и Камиллу с 2015 года.
Напомним, накануне вечером король и королева провели прием в Букингемском дворце. Он был организован в честь столетия благотворительной организации Film and TV покровителем которой является монарх.
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