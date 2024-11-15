Была вместо Камиллы: кто эта тайная спутница короля Чарльза, которая посетила с ним премьеру фильма

Супруга монарха по рекомендации врачей отказалась от участия в мероприятии, чтобы восстановиться после инфекции легких. Вместо Камиллы короля сопровождала другая особа, что привлекло внимание публики. Кто же она?

Король Чарльз III на пути на премьеру фильма "Гладиатор II" с помощником личного секретаря монарха / Фото: Getty Images

Как пишет издание Hello! таинственным спутником короля, когда он прибыл на машине на премьеру фильма была помощница его личного секретаря сэра Клайва Олдертона, он работает на Чарльза и Камиллу с 2015 года.

Король Чарльз на премьере "Гладиатор II" / Фото: Getty Images

Напомним, накануне вечером король и королева провели прием в Букингемском дворце. Он был организован в честь столетия благотворительной организации Film and TV покровителем которой является монарх.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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