Была в восторге: Меган Маркл поделилась кадрами из поездки в Нью-Йорк

Меган Маркл не может нарадоваться тому, что ее шоу можно посмотреть.
В Instagram, который герцогиня Сассекская завела в начале 2025 года, она опубликовала несколько фотографий из Нью-Йорка и показала, как на Таймс-сквер на Манхэттене рекламировался ее восьмисерийный сериал.
Меган сделала несколько фотографий, когда была в Нью-Йорке на днях. Она приезжала, чтобы сделать сюрприз своим преданным поклонницам – девушкам и женщинам, которые поддерживают и любят Меган еще с момента, когда она вела свой блог до замужества с принцем Гарри.
То, какой сюрприз Маркл организовала фанатами, она также показывала в Instagram сторис.
Шоу "С любовью, Меган" вышло на Netflix 4 марта. Вчера герцогиня Сассекская показывала новые кадры с него.
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