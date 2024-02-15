Была впечатлена портретом принцессы Шарлотты: королева Камилла посетила арт-студию

Король Чарльз вернулся в Сандрингем после короткого пребывания в Лондоне, а его супруга Камилла осталась и посетила несколько мероприятий.

Королева Камилла встретилась с художником по костюмам Сибаном Веларди-Лауфером во время своего визита в центр Shepherds Bush компании Kindred Studios, арт-студии и творческого пространства, способствующего развитию искусства, ремесел и сплочению общества.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее Величество оценила инсталляции, а также портрет ее падчерицы – принцессы Шарлотты Уэльской. Художница Мерседес Карбонелл нарисовала его по официальной фотографии, сделанной принцессой Уэльской в ​​2017 году по случаю второго дня рождения ее дочери.

Королева Камилла рассматривает портрет принцессы Шарлотты / Фото: Associated Press

Испанская художница поделилась комментарием: "Королеве это очень понравилось. Я думаю, что Шарлотта похожа на королеву Елизавету на фотографии, которая побудила меня написать картину. Во время Covid я отнесла свою работу в национальную галерею Парижа — Гран-Пале — и устроила собственную выставку. Это было здорово, и меня так хорошо приняли. Я очень горжусь этим произведением", пишет Hello!

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла была в этот день в темно-синем платье Anna Valentina с вышивкой белыми нитями, обула замшевые высокие сапоги Russell & Bromley. Также она дополнила образ золотыми серьгами, любимой подвеской на шее от Kiki McDonough с голубым топазом и бриллиантами и браслетом Van Cleef & Arpels на запястье.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее макияж и прическа были традиционными и уже привычными для публики.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, вчера мы рассказывали, об особенном украшении Камиллы в форме сердца, которое уместно было бы носить на День Валентина.

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