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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
659
Время на прочтение
1 мин

Была вся в белом: Мелания Трамп появилась на праздновании Дня независимости США

Ее образ сочетал в себе современную элегантность и патриотический стиль.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дональд Трамп и Мелания Трамп

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

4 июля в США отмечают День независимости США и традиционно в Белом доме, на Южной лужайке, по случаю этого праздника состоялся пикник для военнослужащих и их семей.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

На этом мероприятии появились президент Америки Дональд Трамп и его жена первая леди Мелания Трамп. Пара приняла участие в торжественной части и Трамп произнес речь с балкона одетый в темно-синий костюм и красный галстук.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди же выбрала для Дня независимости белоснежный наряд от бренда Thom Browne, который включал классическую рубашку, которую она носила с подвернутыми рукавами, а также юбку-миди.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Ярким акцентом ее лука стали красно-белые туфли на каблуках от Manolo Blahnik.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Затем к конце вечера они наблудали феерверк.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Днем ранее Мелания посетила также Детскую национальную больницу в Вашингтоне. Для своего визита в больницу она надела элегантную белую блузку в черный горошек, которую дополнила кремовой юбкой-карандашом до колена, а также впервые за блительное время вышла в свет не на каблуках — обула балетками от Roger Vivier с характерной серебряной пряжкой.

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Дата публикации
Количество просмотров
659
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