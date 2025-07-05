Была вся в белом: Мелания Трамп появилась на праздновании Дня независимости США

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

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4 июля в США отмечают День независимости США и традиционно в Белом доме, на Южной лужайке, по случаю этого праздника состоялся пикник для военнослужащих и их семей.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

На этом мероприятии появились президент Америки Дональд Трамп и его жена первая леди Мелания Трамп. Пара приняла участие в торжественной части и Трамп произнес речь с балкона одетый в темно-синий костюм и красный галстук.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди же выбрала для Дня независимости белоснежный наряд от бренда Thom Browne, который включал классическую рубашку, которую она носила с подвернутыми рукавами, а также юбку-миди.

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Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Ярким акцентом ее лука стали красно-белые туфли на каблуках от Manolo Blahnik.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Затем к конце вечера они наблудали феерверк.

Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Днем ранее Мелания посетила также Детскую национальную больницу в Вашингтоне. Для своего визита в больницу она надела элегантную белую блузку в черный горошек, которую дополнила кремовой юбкой-карандашом до колена, а также впервые за блительное время вышла в свет не на каблуках — обула балетками от Roger Vivier с характерной серебряной пряжкой.