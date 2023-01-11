Была за рулем: принцессу Уэльскую впервые запечатлели папарацци после выхода скандальных мемуаров Гарри

Принцессу Уэльскую Кэтрин впервые запечатлели папарацци в Лондоне после того, как вышла книга принца Гарри, в которой он в подробностях рассказал о ссоре между его женой Меган и Кейт.

Кэтрин, которая 9 января отпраздновала 41-й день рождения, ехала за рулем автомобиля Audi. Снимки эксклюзивно опубликовало издание Daily Mail, посмотреть их вы можете, перейдя по ссылке.

Принц Гарри и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

На фото видно, что Кейт одета в пальто, похоже, оно верблюжьего цвета, на шее у нее намотан шарф, принцесса без шапки, а на лице у нее едва заметный дневной макияж. Длинные волосы просто распущены и расчесаны по пробору.

Напомним, в своих многочисленных интервью, которые принц Гарри дал накануне выхода книги "Запасной", он рассказал и об отношениях с принцессой Уэльской. Он сказал, что всегда любил посмеяться вместе с Кейт, когда раньше они втроем вместе с братом Гарри Уильямом посещали различные мероприятия. А также подтвердил, что, когда в его жизни появилась Меган, они с Кейт не подружились.

Принц Гарри, Меган Маркл и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Напомним, королевские поклонники были в шоке от того, как принц Гарри "втоптал в грязь" имя принцессы Кейт, да еще и сделал это накануне ее дня рождения.

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