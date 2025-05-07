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Была за рулем: принцесса Изабелла попала под прицел папарацци в Копенгагене
Датская принцесса попала под прицел папарацци, когда покидала замок Фреденсборг.
Старшая дочь короля Фредерика X и королевы Мэри — принцесса Изабелла — была за рулем автомобиля Audi, когда направлялась по делам и выезжала из дворца Фреденсборг, где живет со своими родителями и младшими братом и сестрой.
Изабелла была одета в повседневную одежду, а волосы собрала в хвост. Она выглядела сосредоточенной и, кажется, не видела, что ее фотографируют.
Напомним, в прошлом месяце принцессе исполнилось 18 лет. Датский королевский дворец праздновал этот день со всей страной, а также поделился новыми портретными снимками Изабеллы.