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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Была за рулем: принцесса Изабелла попала под прицел папарацци в Копенгагене

Датская принцесса попала под прицел папарацци, когда покидала замок Фреденсборг.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Изабелла

Принцесса Изабелла / © Getty Images

Старшая дочь короля Фредерика X и королевы Мэри — принцесса Изабелла — была за рулем автомобиля Audi, когда направлялась по делам и выезжала из дворца Фреденсборг, где живет со своими родителями и младшими братом и сестрой.

Изабелла была одета в повседневную одежду, а волосы собрала в хвост. Она выглядела сосредоточенной и, кажется, не видела, что ее фотографируют.

Принцесса Изабелла / © Getty Images

Принцесса Изабелла / © Getty Images

Напомним, в прошлом месяце принцессе исполнилось 18 лет. Датский королевский дворец праздновал этот день со всей страной, а также поделился новыми портретными снимками Изабеллы.

Принцесса Изабелла

Принцесса Изабелла

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