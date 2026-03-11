Была замечена в королевской ложе: мама принцессы Кейт посетила скачки

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

71-летняя женщина посетила третий день соревнований, который посвящен выдающимся женщинам в спорте.

Кэрол Миддлтон была замечена на трибунах и явно встречалась с королевой Камиллой, которая также посетила скачки в этот день. Мама принцессы Уэльской была одета в скромное серое клетчатое пальто, шляпу и дополнила образ золотыми серьгами и минималистичным кольцом на пальце.

Так как рядом с ней на фото видно и королеву Камиллу, и Зару Тиндалл, можем предположить, что Миддлтон находилась с членами королевской семьи в королевской ложе. А вот ее муж Майкл Миддлтон не приехал вместе с ней на конные соревнования.

