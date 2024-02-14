Были дружны, а теперь не разговаривают: милые детские снимки принцев Уильяма и Гарри

Когда-то они были не разлей вода, а сейчас враждуют уже несколько лет.
Принц Гарри и принц Уильям – сыновья принцессы Дианы и короля Чарльза III вот уже несколько лет пребывают в ссоре. Их отец Чарльз хотел бы, чтобы мальчики помирились и лично просил их об этом на похоронах принца Филиппа в 2021 году. Но, время идет, а братья все так же практически не разговаривают.
Мы решили вспомнить сегодня несколько детских фотографий Уильяма и Гарри. Их мама принцесса Диана всегда стремилась привить им братскую любовь, чтобы, став взрослыми братья могли быть поддержкой и опорой друг для друга. Но, все пошло совсем по другому сценарию.
Это кадр на котором принц Гарри и принц Уильям сидят вместе на ступеньках Хайгроув-хауса в армейской форме, 18 июля 1986 года в Тетбери, Англия.
Фото из этой же фотосессиии, год не известен.
Еще одна фотосессиия в Кенсингтонском дворце в Лондоне, на фото с мальчиками запечатлен их отец принц Чарльз.
Фото с семейной фотосессии в саду Хайгроув-хаус в Глостершире, 18 июля 1986 года. Уильям одет в футболку Даллас Ковбойз.
А это братья играют на лошадке-качалке в своей игровой комнате в Кенсингтонском дворце.
На этом фото мальчики запечатлены со своей мамой Дианой на лыжном отдыхе в Лехе, Австрия, 30 марта 1993 года.
Ранее мы показвывали вам теплые фото принцев с их взрослой жизни.
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