Были подругами и подражали друг другу: принцесса Диана и Сара Йоркская носили похожие шляпы

Сара Йоркская и принцесса Уэльская были лучшими подругами пока не поссорились и часто подражали друг другу, подбирая образы для выходов в свет.

Принцесса Диана была запечатлена на прогулке во время своего официального тура по Дубаю. В этот день она была одета в бело-голубой костюм и шляпу в тон с синим пером. С образом хорошо гармонировали синие сапфировые серьги принцессы Дианы.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Сара Йоркская подобрала похожий головной убор, но только другого цвета, когда выходила с дочерью принцессой Евгенией из церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, где 23 декабря 1990 года крестили девятимесячную малышку.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Сара Йоркская во время интервью ответила, что думает о Гарри и Меган. А еще ранее рассказывала о том, как бы принцесса Диана относилась к женам своих сыновей. По мнению Сары принцесса Диана очень гордилась бы обоими своими сыновьями, в этом нет сомнений.

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