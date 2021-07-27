Были счастливы и держались за руки: вспоминаем, как леди Диана и принц Чарльз репетировали свою свадьбу

Были счастливы и держались за руки: вспоминаем, как леди Диана и принц Чарльз репетировали свою свадьбу

В этом году отмечается 40 лет со дня королевской свадьбы Дианы Спенсер и принца Чарльза, которая наделала много шума и закончилась разводом спустя 15 лет.

А в этот день, 27 июля 1981 года, юная невеста (Диане было 20 лет на момент свадьбы) и ее жених (Чарльзу было 32 года) были запечатлены фотографами, когда покидали собор Святого Павла в сопровождении принца Эндрю, младшего брата Чарльза, после репетиции их свадебной церемонии в Лондоне. Счастливая и немного смущенная Диана была в легком платье и балетках, за руку ее держал жених, а на пальце сверкало то самое кольцо с бриллиантами и большим сапфировым камнем, подаренное леди Ди на помолвку.

Принцесса Диана и принц Чарльз после репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Associated Press

29 июля 1981 года на церемонии венчания в соборе Святого Павла Диана Спенсер и принц Чарльз произнесли клятвы друг другу. Впервые в истории британских королевских свадеб торжество проходило не в Вестминстерском аббатстве, а в соборе Святого Павла, который вмещал больше посадочных мест для гостей.

Эту свадебную церемонию описывали, как "свадьбу из сказки", и она транслировалась многими телекомпаниями. 750 миллионов зрителей по всему миру посмотрело трансляцию свадьбы Дианы и Чарльза. Стоя у алтаря Диана случайно поменяла порядок имен принца Чарльза и сказала: Филипп, Чарльз, Артур, Георг, вместо Чарльз Филипп Артур Георг. Также Диана не произнесла слов, что будет чтить его, эту традиционную часть обета убрали по просьбе новобрачных, что со временем послужило поводом для многих комментариев в прессе.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Associated Press

Свадебное платье для будущей принцессы создали британские дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Его стоимость оценивалась в 9 тысяч фунтов (более 11,5 тысяч долларов), а длина фаты составляла 25 футов (7,62 м). Наряд элегантно отличался овальным вырезом с декорированным воротником и объемными рукавами-фонариками. Платье, расшитое кружевными аппликациями и бантами, стало культовым благодаря эффектному инкрустированному блестками шлейфу, который заполнял проход в соборе в день свадьбы. Шлейф платья Дианы остается самым длинным в королевской истории. Он создан из старинного кружева, которое изначально принадлежало королеве Марии, прабабушке Чарльза.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Associated Press

Став принцессой Уэльской, Диана автоматически получила ранг третьей женщины королевства Великобритании в порядке старшинства (после королевы Елизаветы II и королевы-матери Елизаветы).

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Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (21 фото)

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