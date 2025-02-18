Были счастливы и загорелые: молодые принц Анри и принцесса Мария Тереза ​​во время медового месяца

Свой отпуск пара провела на Карибах.
В 1981 году в День всех влюбленных женился принц Люксембурга Анри, который впоследствии стал великим герцогом Люксембурга. Избранницей наследника была Мария Тереза - уроженка Кубы. Свадьба наследного принца и его возлюбленной состоялась в Соборе Люксембургской Богоматери и невеста в тот день была одета в наряд от именитого французского бренда Balmain.
После роскошной церемонии пара отправилась в медовый месяц и выбрала для отдыха Багамские острова, вероятно, чтобы спрятаться от глаз папарацци. Однако все существует одна фотография молодоженов, которой они когда-то поделились - снимок сделанный на яхте в море. Анри и Мария Тереза сидят обнявшись в пляжной одежде. На снимке они очень счастливы и загорелые.
С того дня прошло уже 44 года и пара в браке по сей день. У них родилось пятеро детей и уже есть несколько внуков. Великим герцогом Люксембургским Анри стал 7 октября 2000 года после отречения от власти своего отца - герцога Жана.
Читайте также:
- Любила принты и бикини: пляжные образы принцессы Дианы в купальниках
- Юная и в любимом жемчужном чокере на шее: рассматриваем фотографии принцессы Дианы с медового месяца
- Загородный дом Бродлендс: как выглядит поместье, где провели брачную ночь Диана и Чарльз