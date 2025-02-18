Были счастливы и загорелые: молодые принц Анри и принцесса Мария Тереза ​​во время медового месяца

В 1981 году в День всех влюбленных женился принц Люксембурга Анри, который впоследствии стал великим герцогом Люксембурга. Избранницей наследника была Мария Тереза - уроженка Кубы. Свадьба наследного принца и его возлюбленной состоялась в Соборе Люксембургской Богоматери и невеста в тот день была одета в наряд от именитого французского бренда Balmain.

Свадьба принца Анри Люксембургского и Марии Терезы / Фото: Getty Images

После роскошной церемонии пара отправилась в медовый месяц и выбрала для отдыха Багамские острова, вероятно, чтобы спрятаться от глаз папарацци. Однако все существует одна фотография молодоженов, которой они когда-то поделились - снимок сделанный на яхте в море. Анри и Мария Тереза сидят обнявшись в пляжной одежде. На снимке они очень счастливы и загорелые.

Принц Анри и принцесса Мария Тереза ​​в 1981 году / Фото: Getty Images

С того дня прошло уже 44 года и пара в браке по сей день. У них родилось пятеро детей и уже есть несколько внуков. Великим герцогом Люксембургским Анри стал 7 октября 2000 года после отречения от власти своего отца - герцога Жана.

Мария Тереза, великая герцогиня Люксембурга и Анри, великий герцог Люксембурга / Фото: Getty Images

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