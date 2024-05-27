Были в центре внимания: внук Грейс Келли пришел на гонку "Формулы-1" с женой-аристократкой

Они красивая и очень стильная пара.

Внук легендарной и любимой многими княгини Монако Грейс Келли - 36-летний Пьер Казираги - опять оказался в центре внимания. Вместе с женой Беатриче Борромео он посетил Гран-при Монако - гонку "Формулы-1" в Монте-Карло - одну из самых престижный в мире гонок.

Для мероприятия Пьер надел серый костюм, лоферы и белую рубашку и с галстуком, а вот его жена была с ног до головы в Dior.

На 38-летней Беатриче было платье миди с принтом "собачий зуб", которое она надела в сочетании с черными балетками, сумкой и солнцезащитными очками.

Пьер Казираги и Беатриче Борромео / Фото: Getty Images

Также аристократку заметили в джинсовом платье, которое тоже было от Dior. Это был лаконичный и повседневный наряд, который она сочетала с черной сумкой и босоножками. Завершали образ тоже солнцезащитные очки.

Беатриче Борромео / Фото: Getty Images

А вот несколькими днями ранее супруги вышли вместе на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Они выглядели потрясающе и держались за руки.

Пьер Казираги и Беатриче Борромео / Фото: Getty Images

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