Были в черных нарядах: Владимир и Елена Зеленские приняли участие в памятной церемонии

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская по случаю Дня Достоинства и Свободы почтили память украинцев, погибших во время Революции Достоинства.

Супруги установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

«Сегодня День Достоинства и Свободы — и это прежде всего для украинцев чествование того, какова цена независимости для Украины и сколько сил в основе реального суверенитета. Сегодня мы вспоминаем всех, кто в разное время боролся за право для Украины быть свободным, независимым, сильным государством и кто стал для мира символом человеческого достоинства и справедливости.

С таким соседом, как Россия, защита собственного достоинства, свободы и независимости — чрезвычайно сложная задача, но без этого украинский народ не сохранить. И поэтому так важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась. Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства как ради самого себя.

Слава Украине! Слава каждому украинскому герою!» — говорится в совместном посте Владимира и Елены Зеленских в соцсети.

Первая леди появилась там в черном наряде. На ней было короткое пальто свободного кроя, широкие брюки и лоферы на грубой подошве.

Президент также был одет во все черное: куртку с накладными карманами, свитер с высокой горловиной, брюки и кроссовки.

