Были в нежном сатине: дочери Марыты Луизы попали под прицел папарацци по пути на свадьбу

31 августа состоялась свадьбы норвежской принцессы Марты Луизы. 52-летняя женщина вышла замуж за Дюрека Верретта - американского шамана и духовного целителя.

Однако до этих отношений она была замужем за писателем Ари Беном, от которого родила трех дочерей: Мод Ангелику Бен, Леа Айседору Бен и Эмму Таллулу Бен. В день свадьбы матери все они прибыли на праздник, чтобы поддержать ее.

Дочери принцессы надели на праздник нежные сатиновые платья нежно-кремового оттенка, которые хоть и были немного разных фасонов, но все равно выполнены в одном стиле. Свои образы они дополнили сумочками, одинаковыми подвесками на шее в виде сердечек, а также прическами и цветочными украшениями на руках.

Дочери принцессы Марты Луизы / Фото: Getty Images

С отцом девочек Марта Луиза развелась в 2017 году. Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. 25 декабря 2019 года в Рождество Ари Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья.

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