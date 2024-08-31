Были в нежном сатине: дочери Марыты Луизы попали под прицел папарацци по пути на свадьбу

Они надели платья в одинаковом стиле на праздник матери.
31 августа состоялась свадьбы норвежской принцессы Марты Луизы. 52-летняя женщина вышла замуж за Дюрека Верретта - американского шамана и духовного целителя.
Однако до этих отношений она была замужем за писателем Ари Беном, от которого родила трех дочерей: Мод Ангелику Бен, Леа Айседору Бен и Эмму Таллулу Бен. В день свадьбы матери все они прибыли на праздник, чтобы поддержать ее.
Дочери принцессы надели на праздник нежные сатиновые платья нежно-кремового оттенка, которые хоть и были немного разных фасонов, но все равно выполнены в одном стиле. Свои образы они дополнили сумочками, одинаковыми подвесками на шее в виде сердечек, а также прическами и цветочными украшениями на руках.
С отцом девочек Марта Луиза развелась в 2017 году. Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. 25 декабря 2019 года в Рождество Ари Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья.
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