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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Были в опасности: как охрана Чарльза и Камиллы отреагировала на угрозу для монарха и его супруги

Летом прошлого года король Чарльз и королева Камилла были срочно эвакуированы из-за опасений по поводу безопасности во время визита в Джерси.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Во время визита короля и королевы на остров королевская чета столкнулась с угрозой безопасности и была срочно доставлена в безопасное место. Они с удовольствием общались с торговцами в центре Сент-Хелиера, когда возникла угроза, и полицейская охрана срочно провела их в близлежащий отель Pomme D’or. Через некоторое время они вышли из отеля и возобновили запланированные мероприятия.

Как только район был признан безопасным, им разрешили возобновить встречи на улице. Позже стало извнстно, что инцидент был не реальной угрозой, а просто какой-то человек распугивал птиц на крыше, пишет express.co.uk.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Главный инспектор полиции штата Джерси Марк Хэфи впервые высказался по поводу инцидента. Главный инспектор полиции, отвечавший за тактическое реагирование на любые инциденты, заявил телеканалу ITV News, что им следует серьезно отнестись к угрозе.

«Главное в тот момент — доставить короля и королеву туда, где мы уверены в их полной безопасности, и это было сделано очень быстро», — сказал он. «Офицеры, отвечавшие за огнестрельное оружие, вмешались и взяли ситуацию под контроль. Это была ложная тревога. Насколько я понимаю, кто-то находился на крыше и пытался напугать птиц.

«Я не думаю, что в таких ситуациях можно слишком остро реагировать, потому что безопасность короля и королевы имеет первостепенное значение, все задействованные офицеры просто следовали своей подготовке».

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Угроза безопасности возникла во время двухдневной поездки короля и королевы на Нормандские острова в июле прошлого года.

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