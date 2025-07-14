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Были в похожих образах: принц Уильям с сыном Джорджем на трибунах Уимблдона
Принц Уильям с семьей посетил финальный день соревнований во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне в воскресенье.
Мы уже показывали вам образы принцессы Кейт и принцессы Шарлотты, но не можем обойти внимание и мужчин — будущего короля Уильяма и его старшего сына Джорджа.
Они оба прибыли на теннисный турнир в темно-синих классических костюмах. У Уильяма костюм был чуть светлее и с двубортным пиджаком, а у Джорджа более темного цвета. Уильям носил белую рубашку и галстук в крапинку, а принц Джордж надел голубую и галстук в полоску. Отец и сын были сосредоточены на игре.
Во время мероприятия 11-летний Джордж также признался, что играет неплохо в теннис.
Вся семья собралась вместе, чтобы посмотреть, как действующий чемпион Карлос Алькарас играет с итальянцем Янником Синнером на Центральном корте, где победу одержал Янник, а принцесса Уэльская вышла на корт вручить ему награду.