Были в стильных пальто: вице-президент США с женой и детьми посетил Собор Парижской Богоматери

Джей Ди Вэнс с рабочим визитом приехал во Францию. В этой поездке его сопровождает семья.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс посетили Собор Парижской Богоматери в Париже. Вместе с ними были их дети – дочь Мирабель и сыновья Эван и Вивек.

Джей Ди и Уша Венсы / Фото: Associated Press

Джей Ди был одет в черное пальто, джинсы и бежевые замшевые туфли, Уша – в пальто цвета хаки, черное платье, плотные колготы и черные ботильоны на стойких каблуках.

Джей Ди и Уша Венсы / Фото: Associated Press

На Мирабель было пончо цвета бургунди, а на Эване и Вивеке – темно-синие двубортные пальто с золотыми пуговицами.

Джей Ди и Уша Венсы / Фото: Associated Press

Напомним, Уша Вэнс на встречу с президентскими супругами Макронов надела атласное платье меди приглушенного серо-голубого оттенка с драпировкой сверху и V-образным вырезом.

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