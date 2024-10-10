Были влюблены: как выглядели в молодости родители принцессы Дианы

Брат принцессы Дианы опубликовал неизданное ранее фото их родителей в своем Instagram и написал, что в 60-х они были невероятно влюблены друг в друга.

Фрэнсис Рут Рош и Джон Спенсер - родители принцессы Дианы / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Мы нашли еще несколько снимков тех времен, на которых можно рассмотреть, как выглядела мама Чарльза и Дианы в молодости.

На одном из фото граф Джон Спенсер одет в черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку запечатлен рядом с красавицей-женой Фрэнсис, одетой в вечернее платье без бретелек на каком-то светском мероприятии. Графиня Спенсер любила носить жемчужные украшения, в тот вечер на ее шее красовалось тонкое жемчужное ожерелье из трех нитей, на платье была пришпилена брошь из сверкающих камней, а в ушах были серьги-люстры.

Джон, граф Спенсер и Фрэнсис Рут Рош - родители принцессы Дианы / Фото: Getty Images

А это портретное фото было сделано за день до их свадьбы. Виконт Элторп, сын графа и графини Спенсер, со своей невестой, восемнадцатилетней достопочтенной Фрэнсис Рош, дочерью лорда и леди Фермой, за день до их свадьбы, 31 мая 1954 года. На Фрэнсис платье с бантом на груди, жемчужное ожерелье на шее и серьги-гвоздики из жемчуга в ушах, а на пальце сверкает помолвочное кольцо с бриллиантом.

Джон, граф Спенсер и Фрэнсис Рут Рош - родители принцессы Дианы / Фото: Getty Images

В браке у Джона и Фрэнсис родилось пятеро детей, но он не был счастливым, как утверждала в своей биографии принцесса Диана (дочь Спенсеров).

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