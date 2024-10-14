"Было ее жаль": бывший телохранитель рассказал, чего боялась Меган Маркл, когда жила в королевской семье

Бывший телохранитель Меган и Гарри рассказал прессе о том, какой была герцогиня Сассекская, когда жила в королевской семье.

Стив Дэвис, работавший с Меган Маркл, когда она впервые присоединилась к королевской семье, поговорил с журналом Touch Magazine и рассказал, что ему "было жаль ее", когда она стала членов королевской семьи.

Телохранитель Сассекских рассказал о переживаниях, с которыми она сталкивалась во время своей работы.

"Она была параноидальной. За нами повсюду следовали люди", - сказал мужчина в интервью.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Из этого утверждения можно сделать вывод, что принц Гарри описывал правду в своих мемуарах "Запасной", рассказывая о том, как их с женой постоянно преследовали папарацци он боялся повторения истории (речь идет о смерти принцессы Дианы, матери Гарри, которая погибла, убегая от фотографов).

Бывший сотрудник Гарри и Меган раскритиковал утверждения о том, что герцогиня "издевалась" над своим персоналом и сказал, что Меган производила впечатление "хорошего человека", которому нравилось "работать с благотворительными организациями и выгуливать своих собак".

Комментарий появился в СМИ после того, как герцогиню Меган назвали "диктатором на высоких каблуках" в статье для американского издания Hollywood Reporter, где Маркл раскритиковали за якобы неадекватное отношение к персоналу, с которым она работала в то время.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники Меган и Гарри высказались публично о работе с парой и встали на защиту герцогини.

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