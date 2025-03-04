Было и такое: как над Кейт Миддлтон подшучивали ее королевские родственники

Публика выразила принцессе огромную поддержку после того, как в прошлом году Кейт объявила о диагнозе рак. Весь прошлый год Кэтрин практически не появлялась на публичных мероприятиях королевской семьи, а в этом году вернулась, объявив о ремиссии.

Сейчас Кэтрин ведет себя очень уверенно на королевских мероприятиях, но так было не всегда. После ее свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году члены королевской семьи подшучивали над ней из-за ее неумения общаться с публикой.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Во время интервью BBC, посвященного 90-летию покойной королевы Елизавете II в 2016 году, Кейт Миддлтон рассказала, что семья подшучивала над ней по поводу ее публичных прогулок, утверждая, что она "слишком много времени тратит на общение" с представителями общественности, пишет express.co.uk.

Тогда в интервью жена принца Уильяма сказала: "Я думаю, что прогулки — это настоящее искусство. Все в семье дразнят меня, что я слишком много болтаю, так что, думаю, мне еще нужно немного больше узнать и усвоить несколько советов".

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

На прошлой неделе принцесса Уэльская и ее муж посетили Южный Уэльс, где Кейт была замечена приветствующей представителей общественности. Несмотря на проливной дождь, Кейт не только пожимала руки людям, но и общалась с поклонниками. Очевидно, что спустя четырнадцать лет жизни в королевской семье она овладела не только искусством реверансов, но и научилась общаться с публикой.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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