Было - стало: волонтеры показали, как отстроили разрушенный дом многодетной семьи из Калиновки

Дом многодетной семьи из Калиновки, который в феврале пострадал от авиабомбардировки, полностью восстановлен. Команда волонтеров, меценатов и строителей смогла сделать это в рекордно короткие сроки.

28 февраля в нескольких метрах от дома семьи, воспитывающей троих усыновленных детей, упала российская авиабомба. Взрывная волна почти уничтожила дом, который супруги строили 20 лет.

После зимней трагедии семья две недели жила в практически разрушенном доме. Затем отец с детьми понемногу принялись наводить порядок, но самостоятельно восстановить дом после катастрофических разрушений им было не по силам.

На помощь пришли волонтеры общественной организации "Медиаоборона", помогающей украинцам вернуться домой. В восстановлении дома было задействовано около 10 человек.

Владелица дома признается, что до конца не могла поверить в то, что его дом бесплатно и быстро приведут в порядок.

Но семья получила не разочарование, а дом с нуля. На восстановление разрушенного дома строителям понадобилось всего полтора месяца.

"Крышу пришлось менять полностью, она была уничтожена до основания. Фасада почти не было. Сама крыша была вся развалена, разбита. Весь шифр был поломан, окна все были разбиты. С первого взгляда дом надо было сносить", – говорят строители.

Важной задачей для специалистов было не просто отремонтировать здание. Чтобы эти стены семья могла снова называть домом, необходимо провести еще и внутренний ремонт – а это дополнительные время и деньги. Сверхсложная задача, но она не испугала волонтеров "Медиаобороны". Летом они взялись за поиск разрушенных домов и застройщиков, которые смогли бы их восстановить на добровольческих началах. Первым отозвался застройщик из Винницкой области Владимир Хоменко, предоставивший и рабочие руки, и стройматериалы.

Бригада строителей признается, что старалась сделать все так, чтобы семья Лукьянец могла снова чувствовать себя в уюте.

Пока шел ремонт, Светлана с детьми жила у родственников, а Леонид помогал строителям как мог.

"Мне понравилось все: крыша замечательная, комнаты шикарные. Это просто новый дом, здесь совсем другая энергетика. У меня даже больше сил появилось. Я после той бомбардировки не представляла, как дальше жить, как это все поднимать. А сейчас у нас много планов – на улице хотим посадить цветы и грядки. И папа хочет сарай построить", – делится планами Светлана Лукьянец.

Формально здание просто отремонтировали. На самом деле – вернули людям дом. Наконец-то семья чувствует себя в своем доме в уюте. Снова, как до войны.

"Раньше я боялась заходить в собственную комнату, а сейчас мне здесь очень нравится, и уже не страшно. Боялась, потому что была сломана стенка, много сыпалось, иногда думала, что может упасть и на меня", — рассказывает дочь Леонида и Светланы Валерия.

Теперь благодаря усилиям неравнодушных людей семья встречает зиму в своем доме.

"В Калиновке мы закончили восстановление дома, сделали это в кратчайшие сроки. Накрыли новой крышей, восстановили стены", — рассказал основатель проекта "Медиаоборона" Александр Дубинский.

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