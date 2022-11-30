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Было - стало: волонтеры показали, как отстроили разрушенный дом многодетной семьи из Калиновки

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Было - стало: волонтеры показали, как отстроили разрушенный дом многодетной семьи из Калиновки

В Киевской области волонтеры с нуля восстановили дом семьи, выжившей после падения российской авиабомбы.

Дом многодетной семьи из Калиновки, который в феврале пострадал от авиабомбардировки, полностью восстановлен. Команда волонтеров, меценатов и строителей смогла сделать это в рекордно короткие сроки.

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28 февраля в нескольких метрах от дома семьи, воспитывающей троих усыновленных детей, упала российская авиабомба. Взрывная волна почти уничтожила дом, который супруги строили 20 лет.

После зимней трагедии семья две недели жила в практически разрушенном доме. Затем отец с детьми понемногу принялись наводить порядок, но самостоятельно восстановить дом после катастрофических разрушений им было не по силам.

На помощь пришли волонтеры общественной организации "Медиаоборона", помогающей украинцам вернуться домой. В восстановлении дома было задействовано около 10 человек.

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Владелица дома признается, что до конца не могла поверить в то, что его дом бесплатно и быстро приведут в порядок.

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Но семья получила не разочарование, а дом с нуля. На восстановление разрушенного дома строителям понадобилось всего полтора месяца.

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"Крышу пришлось менять полностью, она была уничтожена до основания. Фасада почти не было. Сама крыша была вся развалена, разбита. Весь шифр был поломан, окна все были разбиты. С первого взгляда дом надо было сносить", – говорят строители.

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Важной задачей для специалистов было не просто отремонтировать здание. Чтобы эти стены семья могла снова называть домом, необходимо провести еще и внутренний ремонт – а это дополнительные время и деньги. Сверхсложная задача, но она не испугала волонтеров "Медиаобороны". Летом они взялись за поиск разрушенных домов и застройщиков, которые смогли бы их восстановить на добровольческих началах. Первым отозвался застройщик из Винницкой области Владимир Хоменко, предоставивший и рабочие руки, и стройматериалы.

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Бригада строителей признается, что старалась сделать все так, чтобы семья Лукьянец могла снова чувствовать себя в уюте.

Пока шел ремонт, Светлана с детьми жила у родственников, а Леонид помогал строителям как мог.

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"Мне понравилось все: крыша замечательная, комнаты шикарные. Это просто новый дом, здесь совсем другая энергетика. У меня даже больше сил появилось. Я после той бомбардировки не представляла, как дальше жить, как это все поднимать. А сейчас у нас много планов – на улице хотим посадить цветы и грядки. И папа хочет сарай построить", – делится планами Светлана Лукьянец.

Формально здание просто отремонтировали. На самом деле – вернули людям дом. Наконец-то семья чувствует себя в своем доме в уюте. Снова, как до войны.

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"Раньше я боялась заходить в собственную комнату, а сейчас мне здесь очень нравится, и уже не страшно. Боялась, потому что была сломана стенка, много сыпалось, иногда думала, что может упасть и на меня", — рассказывает дочь Леонида и Светланы Валерия.

Теперь благодаря усилиям неравнодушных людей семья встречает зиму в своем доме.

"В Калиновке мы закончили восстановление дома, сделали это в кратчайшие сроки. Накрыли новой крышей, восстановили стены", — рассказал основатель проекта "Медиаоборона" Александр Дубинский.

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Дата публикации
Просмотры
1774
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