Было весело: герцогиня Кейт покаталась на горке в Игровой лаборатории Лего

Вчера у герцогини Кембриджской начался двухдневный визит в Данию.

Первым местом, куда приехала Кэтрин был Университет Копенгагена, где Кейт ознакомится с исследовательским проектом Copenhagen Infant Mental Health Project, направленным на поддержку эмоционального благосостояния детей и их семей.

После этого герцогиня Кембриджская посетила Игровую лабораторию Фонда Лего. Там у Кейт была встреча с руководителями национальной программы, обучающей студентов помогать детям осваивать жизненные навыки в процессе игры.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Фотографы сделали очень забавные кадры на этом мероприятии. Кэтрин узнала, что некоторые сотрудники пользуются горкой вместо лестницы, и сама решила попробовать съехать с такой горки. Получилось достаточно весело.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

В беседе с присутствующими герцогиня рассказала, что ее дети очень любят играть в лего и сама она часто присоединяется к ним в этом деле. Говорила, что дети расстроились, узнав, что их мама едет в такое место и не берет их с собой.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Выглядела Кейт великолепно в красном твидовом жакете от Zara, черных брюках от Roland Mouret, белой блузке от Me+EM и туфлях от любимой марки Gianvito Rossi. В руках у Кэтрин была ее любимая черная сумка от Aspinal of London. На шее у герцогини красовалась золотая подвеска с жемчужиной от Monica Vinader и она надела серьги от датско-ирландского дизайнера Daniella Draper и Annoushka, также с жемчужными подвесками.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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