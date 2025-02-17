Было весело: принцесса Мари и принц Иоахим поделились фото с "Игр" Invictus, а принц Гарри сделал фото с украинцами

Принцесса Мари и принц Иоахим провели несколько дней в Канаде, присоединившись к принцу Гарри на Invictus Games 2025.

Ранее мы показывали, что датская пара посетила игру в волейбол в конференц-центре Ванкувера, также они встретились с датской командой спортсменов и побывали на нескольких тренировках.

В Instagram датской королевской семьи супруги поделились еще снимками и написали:

"Спасибо за это время, Invictus Games.

Принц Иоахим и принцесса Мари на Invictus Games / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Это был замечательный и жизнеутверждающий опыт! Мы невероятно гордимся нашими участниками и сопровождающими их семьями и друзьями.

Принц Иоахим и принцесса Мария", - говорится в сообщении под одним постом.

Принц Иоахим и принцесса Мари на Invictus Games / Фото: Датская королевская семья/Instagram

А под другим постом дворец сообщил о том, что "Их Королевские Высочества принц Иоахим и принцесса Мари посетили ряд соревнований в рамках InvictusGames в Канаде, чтобы поддержать датских участников. После двух матчей принц и принцесса посетили прием для датских участников, их родственников и официальных лиц".

Принц Иоахим и принцесса Мари на Invictus Games / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Датская команда была представлена на всех "Играх непокоренных" с момента их основания принцем Гарри в 2014 году. Датские спортсмены в основном состоят из ранее служивших солдат, получивших физические или психические травмы во время службы.

Принц Гарри, принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

Напомним, в воскресенье принц Гарри посетил церемонию закрытия "Игр", где выступил с речью. Герцог Сассекский высоко оценил стойкость и товарищество военнослужащих, принявших участие в "Играх" 2025 года, а также высказался о перспективах проведения "Invictus Games" 2027 года в Бирмингеме.

Принц Гарри на Invictus Games 2025 с членами сборной Украины / Фото: Getty Images

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