Быстро и красиво: как правильно складывать штаны, футболки и трусы

Воспользуйтесь этими советами и ваши вещи будут идеально сложены в комоде.

Блогер Наташа Свинглер у которой 4,9 миллионов подписчиков, поделилась в Instagram видеороликом, в котором показала, как сложить штаны, футболки и даже трусы, чтобы они не занимали много места в вашем комоде или шкафу и выглядели эстетично.

Вещи Наташа складывает специально на полу на твердой поверхности. В ход идут мужские джинсы и штаны, футболки и трусы-боксеры. Красиво сложенные вещи она перекладывает в комод и специальный бокс для нижнего белья. Выглядит все это очень эстетично, возьмите на заметку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уложить челку, чтобы она выглядела идеально и не распадалась на пряди.

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