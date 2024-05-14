"Быть мамой всегда было моей мечтой": Меган Маркл рассказала о детях Арчи и Лили

Меган Маркл во время визита в Нигерию рассказала немного о своих детях – Арчи и Лилибет.

У Меган Маркл и принца Гарри двое детей, старшему принцу Арчи в этом месяце исполнилось пять лет, а его младшей сестре Лили в июне исполнится три года.

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

В беседе герцогиня рассказала о своем опыте материнства и о том, что с появлением в ее жизни детей она поняла, что того баланса, который был в ее жизни больше нет, но есть новый баланс, который все время меняется.

"Быть мамой всегда было моей мечтой. И мне так повезло, что у нас двое красивых, здоровых, очень болтливых и милых детей. Мне нравится быть мамой", - сказала герцогиня Сассекская.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

В воскресенье, Меган также получила поздравления ко Дню матери от заместителя председателя и президента благотворительной организации, бывшей звезды НБА Масаи Уджири, который обратился к Меган и упомянул свою собственную жену, сказав: "Я хочу пожелать вам счастливого Дня матери. Иногда нам трудно находиться вдали от наших детей и семьи", - цитирует его слова издание People.

Напомним, после визита в Абуджу Меган и Гарри отправились в Лагос, где их ждало несколько мероприятий.

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