Бюджетные кроссовки и одежда в стиле милитари: что носит президент Зеленский во время войны

Бюджетные кроссовки и одежда в стиле милитари: что носит президент Зеленский во время войны

Со дня полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину – 24 февраля, изменилось многое, и даже гардероб украинского президента Владимира Зеленского.

В марте кремлевский диктатор Путин выступил в Лужниках и появился на публике в пальто от люксового итальянского бренда Loro Piana за почти полтора миллиона рублей из осенне-зимней коллекции 2021-2022. Уже тогда многие думали, что это последнее пальто, которое может позволить себе купить "кремлевский фюрер" после западных санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский, наоборот, демонстрирует все это время единение с украинским народом и украинскими воинами. Во время своего первого обращения к нации Зеленский был одет в футболку цвета хаки. И с этого момента президент Украины появляется на публике исключительно в одежде в стиле милитари.

Владимир Зеленский / Associated Press

Издание birdinflight.com разобрало детальнее военный гардероб Владимира Зеленского. Они пишут, что западные СМИ оценивают внешний вид и одежду украинского президента не меньше, чем его выступления и речи к европейским лидерам. Старшая преподавательница истории одежды в Институте искусств Курто в Лондоне Ребекка Арнольд уверена, что с помощью одежды Зеленский доносит более сложное сообщение. Президент не носит форму ВСУ, таким образом давая сигнал гражданам, что не присваивает себе славу военных.

Что же носит президент Зеленский во время войны.

5.11 Tactical

Американский бренд верхней одежды, обуви, униформы и тактического снаряжения, в первую очередь ориентированный на рынок военных, сотрудников правоохранительных органов и органов общественной безопасности. Бренд был основан в конце 60-х годов американским скалолазом Ройалом Роббинсом, который достигнув вершины подъема в национальном парке Йосемити обратил внимание на то, что его штаны абсолютно не подходят для скалолазания, и решил, что ему нужно разработать что-то более прочное и функциональное. На тот момент он и его жена владели компанией по производству обуви и одежды Royal Robbins LLC, а в 1968 году начали производство специальных брюк под названием "5.11".

Президент Зеленский надевал одежду от бренда 5.11 несколько раз. В его гардеробе есть несколько рубашек и футболка от этой марки, за 624 гривны.

Владимир Зеленский / Associated Press

Владимир Зеленский / Associated Press

Hallyard

Владимир Зеленский / Associated Press

Нидерландский бренд, который производит одежду и обувь для охотников, рыбаков и любителей активного вида отдыха. У Зеленского есть футболка от бренда, стоимостью 551 грн.

Lowa

Первая фабрика Lowa Sportschuhe появилась в Германии в 1923 году. Название бренда состоит из первых букв имени его основателя, Лоренца Вагнера. Главный товар – обувь для активного отдыха. У Зеленского в гардеробе есть кроссовки Lowa Innox GTX Lo TF Coyote, стоимостью 4800 гривен.

Кроссовки Lowa Innox PRO GTX Lo TF Coyote

Saucony

Американский бренд спортивной обуви и одежды, основанный в 1898 году и назван в честь притока Сакони-Крик в Пенсильвании. Президент Зеленский был в этих кроссовках 26 марта, когда награждал военных Национальной гвардии.

Кроссовки Saucony / Associated Press

В этих же кроссовках Владимир Александрович посетил освобожденную от оккупантов Бучу на Киевщине. Стоимость таких кроссовок 1540 гривен.

Владимир Зеленский / Associated Press

Владимир Зеленский в Буче / Associated Press

Владимир Зеленский в Буче / Associated Press

281.z

Украинский бренд тактической одежды, созданный военными и волонтерами четыре года назад. Название отсылает в директиву Министерства обороны № 281/с о "создании рабочей группы по усовершенствованию материального обеспечения Вооруженных сил Украины". Стоимость футболки на сайте бренда 440 гривен.

фото: 281z.com.ua

М-Тac (Military Tactical)

Украинский бренд, основанный восемь лет назад Александром Карасевым – одним из совладельцев магазина тактического снаряжения "Милитарист".

фото: militarist.ua

Помимо одежды компания выпускает обувь и тактическое снаряжение: разгрузочные системы, чехлы для оружия. Зеленский появился на публике в флисовой кофте от М-Тac, а также в штанах от M-TAC, стоимостью 1450 грн.

Владимир Зеленский / Associated Press

Читайте также: