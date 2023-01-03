Бьюти-секреты Камиллы: эксперты рассказали, что делает королева-консорт, чтобы выглядеть моложе

О королеве-консорте Камилле сейчас очень много говорят. К ней приковано внимание публики, ведь она супруга монарха. Выглядеть хорошо – одна из ее основных задач как публичной особы.

Бьюти-эксперты ранее рассказывали о главных секретах ухода за кожей королевы Камиллы.

Дон Эттьюэлл, медсестра-косметолог, утверждает, что королева Камилла всегда выглядит безупречно, хотя часто бывает в пути и много работает как королевская особа. "Я уверена, что у нее безупречный режим ухода за кожей и шкаф, полный надежных косметических средств медицинского уровня, которые помогают ей избавиться от признаков старения", - заявила госпожа Дон.

Помимо косметических процедур, эксперт по коже убеждена, Камилла придерживается разнообразной и сбалансированной диеты, ест много продуктов, замедляющих процессы старения организма. Как правило, это фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, чтобы предотвратить появление морщин, пишет express.co.uk. А также орехи, семечки, ягоды и листовые зеленые овощи и продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, такие как лосось, сардины, сельдь и скумбрия, также предотвращают появление признаков старения.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также большое внимание уделяется уходу за кожей рук и ногтями. Как-то сама Камилла рассказывала, что в молодости носила накладные ногти. Но сейчас, похоже, она предпочитает натуральные и естественную длину. А также выбирает натуральные оттенки лаков для покрытия. Эксперты по маникюру в Bebeautiful объясняют, что более светлые оттенки, такие как пудрово-розовый, лососевый и румяно-розовый, могут придать рукам более молодой вид.