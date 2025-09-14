Бывает и такое: дочь княгини Шарлин нарушила школьное правило в первый учебный день

Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Их родители княгиня Шарлин и князь Альбер сопровождали детей в школу в первый учебный день, а княжеский дворец поделился фотографиями.

На серии фотографий Жак и Габриэлла запечатлены в школьной форме. Жак был одет в красную футболку-поло с логотипом Института Франсуа Ассизского — Николя Барре (FANB) с одной стороны, темные джинсы и белые кроссовки. На одной из фотографий, где он идет в школу, юный принц продемонстрировал свой выбранный на этот год рюкзак — в стиле Roblox, который понравится любому десятилетнему ребенку.

Принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Его сестра Габриэлла надела ту же футболку-поло, черные школьные туфли «Мэри Джейн» и темно-синюю плиссированную юбку. Вопреки правилам большинства школ, она также надела серьги-кольца небольшого размера и цепочку на шею.

Принцесса Габриэлла / © Instagram княжеской семьи Монако

По данным журнала Hello! Во многих школах ученикам запрещено носить украшения, поскольку это опасно для здоровья и их безопасности (например, на уроках физкультуры). Но принцессе Габриэлле позволили это надеть.

