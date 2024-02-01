Бывает и такое: с драгоценностью королевы Летиции произошла неприятность на приеме во дворце

С королевой Летицией во время приема для дипломатического корпуса во дворце Сарсуэла в Мадриде произошла забавная ситуация.
Когда Ее Величество и ее супруг Его Величество король Филипп VI приветствовали гостей, с руки Летиции соскользнул сапфировый браслет. Он расстегнулся и упал на пол, королева не растерялась, сама присела, чтобы поднять его. Потом ее супруг Филипп помог ей застегнуть браслет обратно.
Фото этого момента опубликовало издание Daily Mail.
В этот вечер королева Летиция блистала в темно-синем платье из тафты в пол с пышной юбкой и поясом на талии. Это платье королева уже носила ранее на новогоднем военном параде в 2022 году.
Образ королева дополнила серьгами и колье с сапфирами и бриллиантами. Это комплект, который ей преподнес в качестве подарка ее тесть – король Хуан Карлос I в честь ее помолвки с его сыном принцем Фелипе в 2003 году.
С королевой иногда происходят конфузные ситуации, к примеру, однажды она споткнулась на красной дорожке и едва не упала.
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