Бывает и такое: с драгоценностью королевы Летиции произошла неприятность на приеме во дворце

С королевой Летицией во время приема для дипломатического корпуса во дворце Сарсуэла в Мадриде произошла забавная ситуация.

Когда Ее Величество и ее супруг Его Величество король Филипп VI приветствовали гостей, с руки Летиции соскользнул сапфировый браслет. Он расстегнулся и упал на пол, королева не растерялась, сама присела, чтобы поднять его. Потом ее супруг Филипп помог ей застегнуть браслет обратно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Фото этого момента опубликовало издание Daily Mail.

В этот вечер королева Летиция блистала в темно-синем платье из тафты в пол с пышной юбкой и поясом на талии. Это платье королева уже носила ранее на новогоднем военном параде в 2022 году.

Образ королева дополнила серьгами и колье с сапфирами и бриллиантами. Это комплект, который ей преподнес в качестве подарка ее тесть – король Хуан Карлос I в честь ее помолвки с его сыном принцем Фелипе в 2003 году.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

С королевой иногда происходят конфузные ситуации, к примеру, однажды она споткнулась на красной дорожке и едва не упала.

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