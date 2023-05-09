Бывает и такое: королева Максима в пудрово-розовом костюме и в стильном тренче попала под дождь

Погода в этот день выдалась дождливой - королева шла под прозрачным зонтиком и немного намочила свои брюки. Одета 51-летняя супруга монарха была в пудрово-розовый брючный костюм, сшитый на заказ, бежевый тренч от Burberry и обута в любимые лаковые туфли с бантами и на каблуках.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Ее светлые локоны были зачесаны назад, на голове была повязка, а в ушах - серьги в форме капель. В макияже Ее Величество сделала акцент на глаза и слегка розовые губы, а маникюр сделала темного бордового цвета, с которым отлично гармонировало ее кольцо с гранатом.

Королевская чета посетила музей Kaap Skil, овцеводческую ферму De Waddell и пляжный павильон в Den Hoorn, где пообщалась с волонтерами из Texel Plastic Free на Texel. Король Виллем-Александр тоже был в бежевом плаще, под который надел темный костюм.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Недавно король и королева вернулись из Британии, где присутствовали на церемонии коронации Чарльза III и Камиллы.

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / Фото: Associated Press

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