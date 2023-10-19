Бывает и такое: королева Матильда повторила образ нидерландской королевы Максимы

Во время приема в бельгийском королевском дворце, организованного в честь президента Марсело Ребелу де Соуза, королева появилась в изумрудном платье от Costarellos со вставками из бархата и кружева из гипюра стоимостью 2582 долларов.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

В точно таком же платье, но только другого цвета в прошлом году во время визита в Грецию блистала королева Нидерландов Максима. Она с супругом королем Виллемом-Александром присутствовали на государственном банкете, устроенном президентом Греции Катериной Сакелларопулу и ее мужем Павлосом Котсонисом в президентском дворце. Кстати, это было также в октябре.

Максима подобрала к образу тиару с рубинами, серьгами и браслетом из этого же гарнитура. Ее волосы были собраны в высокую прическу, а на лице был красивый макияж.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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