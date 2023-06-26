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Бывает и такое: роскошный образ принцессы Уэльской раскритиковали поклонники

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
423
Время на прочтение
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Бывает и такое: роскошный образ принцессы Уэльской раскритиковали поклонники

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В пятницу принцесса Кейт появилась на Royal Ascot в очень эффектном красном наряде.

Ее Высочество приехала на королевские скачки в эффектном красном платье от Alexander McQueen, сочетая его с туфлями-лодочками на каблуках в тон от Jennifer Chamandi, красным винтажным клатчем от Hermes и парой золотых латунных сережек Sezane Esmee.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / © Associated Press
Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

Королевские поклонники считают, что именно этот клатч и серьги сильно удешевили образ принцессы. Как пишет express, образ принцессы был красивым, но скромные серьги к нему не подходили.

"Серьги все портят. Есть время и место для бижутерии, и это не то место", "Мне нравится платье, шляпа и туфли. Кейт выглядит потрясающе! Я чувствую, что серьги не работают в этом образе. Они выглядят как дешевые забавные повседневные серьги для обеда", - пишет поклонники.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, в этот день у Кейт была также новая шляпа Philip Treacy тоже красного цвета. За пять дней Royal Ascot Кейт и Уильям приехали на соревнования лишь один раз.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
423
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